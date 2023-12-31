Girne’de bir otelin mutfağında yangın çıktı!

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin mutfağında dün sabah saatlerinde çıkan yangın otel çalışanları tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subyalığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir otelin mutfağındaki baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Söz konusu yangın otel çalışanları tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan tavan ve iskeleti, asma tavan içerisindeki izolasyon malzemesi, köşe baca borusu, muhtelif elektrik ve kamera kabloları ile bina dışında bulunan havalandırma motoru yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.