Girne'de Bir Restoranda Hırsızlık

29.09.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışan A.M.(E-32)’nin, restoranın Eylül ayı ihtiyaçlarını karşılanması maksadıyla kendisine teslim edilen toplam 20.000 TL parayı zimmetine geçirmek suretiyle çaldıktan sonra, söz konusu paranın restoran için harcandığını göstermek amacıyla sahte bir teslim fişi düzenleyip, restoranın muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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