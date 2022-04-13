  • BIST 2.491,97
  • Altın 926.006
  • Dolar 14.583
  • Euro 15.8249
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Girne'de bir restoranda yangın çıktı

» »
Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.
Girne'de bir restoranda yangın çıktı

Girne’de faaliyet gösteren Halil İbrahim Sofrası isimli restoranın baca kısmında, biriken yağların alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yangında, restorana ait baca, baca aspiratör motoru ve çatı izolasyonu yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var05 Nisan 2022 Salı 15:33
  • Girne'de Hırsızlık05 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Girne'de 11 yaşında çocuğa araçla çarptılar!05 Nisan 2022 Salı 13:05
  • Alsancak’ta iş kazası bir can aldı04 Nisan 2022 Pazartesi 20:39
  • Lapta'da Hırsızlık04 Nisan 2022 Pazartesi 16:31
  • Esnaf Girne'de eylem yapıyor....04 Nisan 2022 Pazartesi 15:42
  • Girne'de Ev Soygunu03 Nisan 2022 Pazar 11:37
  • Lapta’da araç yangını01 Nisan 2022 Cuma 22:42
  • Çeler bu kez bağımsız Belediye Başkan adayı... En son Girne'de %3 almıştı...31 Mart 2022 Perşembe 18:30
  • Lapta Huzurevi’nde ‘‘Sessizliğimin Sesi Olur Musun Projesi’’30 Mart 2022 Çarşamba 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti