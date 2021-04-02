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Girne'de bir şahsın evinde,üzerinde ve aracında uyuşturucu bulundu

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Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Girne'de bir şahsın evinde,üzerinde ve aracında uyuşturucu bulundu

01.04.2021 tarihinde, Girne’de Mersin Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli vaziyette görülen A.G.(E-41)’nin  üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

       Ayni gün bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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