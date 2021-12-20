Girne’de bir vatandaş “ayakkabısını aldı” diye köpeği darp etti!

Girne’de, tuvalet ihtiyacını karşılamak adına evden çıkan köpek, eve dönüşte alt komşunun kapısının önünde duran ayakkabılarından tekini alıp kaçtı, bu duruma öfkelenen alt komşu, üst kata çıkarak köpeği darp etti.

Girne’de, Seda Zadeoğulları isimli vatandaşın köpeği, alt komşusu tarafından darp edildi; o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Cuma günü tuvalet ihtiyacını karşılamak adına evden çıkan köpek, eve dönüşte alt komşunun kapısının önünde duran ayakkabılarından tekini alıp kaçtı.

Bu duruma öfkelenen alt komşu, üst kata çıkarak köpeği darp etti.

Konuyla ilgili konuşan Zadeoğulları, köpeğinin darp edildiğini kameradan gördüğünü ve ilk etapta söz konusu şahsı polise ihbar etmeme kararı aldığını ifade etti.

Fakat bugün aynı şahsı kapısının önünde köpeği darp etme girişiminde bulunurken yakaladığını ve adamı “Konuşmak yerine, neden dövüyorsun? Belki çoluğun çocuğun var diye düşündüm, polise vermedim. Ama bir daha yapma” şeklinde uyardığını söyleyen Zadeoğulları, “Polis gelsin, polisin önünde de döverim” yanıtını aldığını ifade etti.

Zadeoğulları, konuyu polise aktarma kararı aldığını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası