  • BIST 2.113,55
  • Altın 998.97199
  • Dolar 17.4177
  • Euro 19.5837
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Girne’de bir vatandaş “ayakkabısını aldı” diye köpeği darp etti!

» »
Girne’de, tuvalet ihtiyacını karşılamak adına evden çıkan köpek, eve dönüşte alt komşunun kapısının önünde duran ayakkabılarından tekini alıp kaçtı, bu duruma öfkelenen alt komşu, üst kata çıkarak köpeği darp etti.
Girne’de bir vatandaş “ayakkabısını aldı” diye köpeği darp etti!

Girne’de, tuvalet ihtiyacını karşılamak adına evden çıkan köpek, eve dönüşte alt komşunun kapısının önünde duran ayakkabılarından tekini alıp kaçtı, bu duruma öfkelenen alt komşu, üst kata çıkarak köpeği darp etti.

Girne’de, Seda Zadeoğulları isimli vatandaşın köpeği, alt komşusu tarafından darp edildi; o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Cuma günü tuvalet ihtiyacını karşılamak adına evden çıkan köpek, eve dönüşte alt komşunun kapısının önünde duran ayakkabılarından tekini alıp kaçtı.

Bu duruma öfkelenen alt komşu, üst kata çıkarak köpeği darp etti.

Konuyla ilgili konuşan Zadeoğulları, köpeğinin darp edildiğini kameradan gördüğünü ve ilk etapta söz konusu şahsı polise ihbar etmeme kararı aldığını ifade etti.

Fakat bugün aynı şahsı kapısının önünde köpeği darp etme girişiminde bulunurken yakaladığını ve adamı “Konuşmak yerine, neden dövüyorsun? Belki çoluğun çocuğun var diye düşündüm, polise vermedim. Ama bir daha yapma” şeklinde uyardığını söyleyen Zadeoğulları, “Polis gelsin, polisin önünde de döverim” yanıtını aldığını ifade etti.

Zadeoğulları, konuyu polise aktarma kararı aldığını kaydetti.

 

Kaynak: Kıbrıs Postası

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!20 Aralık 2021 Pazartesi 09:37
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 20 Aralık 202120 Aralık 2021 Pazartesi 09:36
  • 1 Vefat, 117 yeni vaka!19 Aralık 2021 Pazar 19:33
  • Ülkede son 24 saatte en fazla yağış Gazimağusa’da kaydedildi19 Aralık 2021 Pazar 19:05
  • Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Bir Personelin PCR Testi Pozitif19 Aralık 2021 Pazar 14:16
  • Güney’de anket.. Yüzde 76 'Türk askeri gitsin' diyor19 Aralık 2021 Pazar 14:00
  • İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamlığından Kamuoyuna Önemle Duyurulur19 Aralık 2021 Pazar 13:51
  • Almanya'nın birçok kentinde korona protestoları düzenlendi19 Aralık 2021 Pazar 13:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Ve Güzelyurt Bölgelerinde Yaşayan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti19 Aralık 2021 Pazar 12:23
  • Oda Başkanı Uluçam: Sırada Ne Var Merakla Bekliyoruz19 Aralık 2021 Pazar 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti