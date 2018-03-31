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Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylılığı’ndan yapılan açıklamada kaza, saat 07:00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Osman Çağlar Yıldırım (E-23), yönetimindeki 01 UN 585 plakalı araç ile 88 promil alkollü içki tesiri altında, doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan ağaca çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Sözer (K-24) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerini müteakip Osman Çağlar Yıldırım, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken Tuğçe Sözer, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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