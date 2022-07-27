Girne'de bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Girne bölgesinde yapılacak çalışma nedeniyle 9.00-15.00 saatleri arasında, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Santa Fe Sitesi, Açelya Sokak ve Cennetkuşu Sokak bölgesine elektrik verilemeyeceğini belirtti.
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması yönünde duyuru yapıldı.
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