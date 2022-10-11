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Girne'de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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KIB-TEK, Girne’de bazı bölgelere bugün yaklaşık 4 buçuk saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Girne'de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Girne’de baza bölgelerde 4 buçuk saat elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde 9.30-14.00 saatleri arasında olacak. Kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi ile Ozanköy mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

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