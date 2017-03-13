Girne'de çiçek ekimi sürüyor

Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Bölümü tarafından yürütülen çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde kente 50 bin “petunya” türü çiçek dikilecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Ecevit Caddesi, Mete Adanır Caddesi, Semih Sancar Caddesi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Ramadan Cemil Meydanı, Baldöken Mezarlığı gibi kentin önemli noktalarına mevsimlik çiçek ekimi sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen laleler de kentin bazı noktalarında açarak güzel bir görüntü yarattı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, hedeflerinin kısa bir süre içerisinde düzenli, alt yapı sorunları giderilmiş bir Girne olduğunu kaydetti.