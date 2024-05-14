Girne'de Ciddi Darp ve Kasti Hasar Olayı: Zanlı Tutuklandı

"Girne'de Kantarcılar Sokak'ta Gerçekleşen Ciddi Darp, Rahatsızlık ve Kasti Hasar Olayı"
Girne'de 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Kantarcılar Sokak'ta yaşanan olayda, J.B.R.T. (E-25) isimli şahıs, makul mazereti olmaksızın yol içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Aynı sokakta bulunan F.R. (E-56) ise J.B.R.T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerine gelişigüzel vurularak ciddi şekilde darp edildi.
Olayın ardından J.B.R.T. suçüstü yakalanarak tutuklandı ve merkeze sevk edildi. Ancak, tutuklama sırasında polis aracının sol arka camına da kasten hasar verdiği tespit edildi
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