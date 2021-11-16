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Girne'de “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar, atölye çalışmalarına katılarak, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkânı buldu.
Girne'de “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde kış dönemine yönelik program çerçevesinde “Çim İnsan Atölyesi” yapıldı.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar, atölye çalışmalarına katılarak, hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkânı buldu.


Yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak isteyenlerin 0 (392) 815 15 08 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi. 


Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılımın sınırlı olacağı ve katılımcıların pandemi kurallarına uyması gerektiği de hatırlatıldı.

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