Girne'de cinayet

Bu sabah saat 01:45 sıralarında, Alsancak’ta Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda....

29.12.2017 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Alsancak’da Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, Ürdün uyruklu M.H.M.A.R.(E-25), aralarında önceden meydana gelen kız meselesinden dolayı tartıştığı, konu ikametgahta ikamet etmekte olan Libya uyruklu Mohamed Jumma Salem ATTROUG (E-22)’nin sol karın bölgesine ve göğüs kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle adı edileni ağır şekilde yaralamıştır.

Arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Mohamed Jumma Salem ATTROUG yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Zanlı M.H.M.A.R. Ercan Hava Limanından çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan yine Ürdün uyruklu T.K.T. (E-24) ve M.K.M.T. (E-28) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.



PGM – BASIN SUBAYLIĞI