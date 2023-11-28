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Girne'de cinayet... 3 kişi mahkemeye çıkarıldı

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Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde ölü bulunan Rus uyruklu Mikhail Kamyshanov’un cinayete kurban gittiği kesinleşti.
Girne'de cinayet... 3 kişi mahkemeye çıkarıldı

Olayla ilgili Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışanan , Serhii Mykhaılıchenko, eşi Katerina Kotenko ve suç ortakları Andrei Volkovskii isimli Ukrayna uyruklu 3 kişi tutuklandı.


Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.  

Polis, şahsın Mikhail Kamyshanov’un Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında ölü olarak bulunduğunu söyledi.

Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Serhii Mykhaılıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi.

Polis, olay günü Serhii Mykhaılıchenko’nun dükkanda olduğunu, daha sonra Andrei Volkovskii’nin olay yerine gittiğini, kapıyı kapatıp, Mikhail Kamyshanov’u öldürdükten sonra pencereden atlayıp kaçtıklarını belirtti.

olis, ayrıca iş yerine ve çevredeki kamera görüntülerini incelediklerini, Mikhail Kamyshanov’un fotoğraf stüdyosuna bir çanta ile girerken görüldüğünü ancak yapılan aramalar sonucu söz konusu çantayı bulamadıklarını belirtti.

Polis, olayla ilgili tutuklanan Katerina Kotenko ile eşi Serhii Mykhaılıchenko arasında mesajlaşmalar tespit ettiklerini de belirtti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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