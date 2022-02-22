Girne’de Covid ve Hijyen Denetimleri

21 Ocak – 21 Şubat 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 145 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi önlemleriyle ilgili denetlenirken Covid pandemisi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir restaurant işletmesi ile resmi yasal kayıtları eksik olduğu tespit edilen bir otel işletmesi, bir kasap ve iki cafe işletmesine ve gıda depolama koşulları gıda hijyenine uygun olmayan bir off-licence işletmesi ve çevre sağlığı ile ilgili hijyen kurallara aykırı çalıştığı tespit edilen bir süpermarket olmak üzere; 7 işletmeye toplamda 12.052 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Cezai yaptırımlar

Rutin olarak tüm gıda işletmelerine yapılan kontroller kapsamında üç tane süpermarkette; insan tüketimine uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve yasal mevzuat gereklerini sağlamadığı tespit edilen muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulmuştur. Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında toplam 60 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 10 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir işyerine de Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için toplam 7.000 TL para cezası; altı farklı işletmeye de gıda hijyeni ve yasal yükümlülükleri ile ilgili eksiklerinden dolayı toplamda 5.052 TL para cezası kesildi. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü: Covid denetimlerine devam edilecek

“Pandeminin başından beridir Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır.”