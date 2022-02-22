  • BIST 2.012,80
  • Altın 848.029
  • Dolar 13.8683
  • Euro 15.7444
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Girne’de Covid ve Hijyen Denetimleri

» »
Girne’de Covid ve Hijyen Denetimleri
Girne’de Covid ve Hijyen Denetimleri

21 Ocak – 21 Şubat 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 145 işletme, gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi önlemleriyle ilgili denetlenirken Covid pandemisi ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir restaurant işletmesi ile resmi yasal kayıtları eksik olduğu tespit edilen bir otel işletmesi, bir kasap ve iki cafe işletmesine ve gıda depolama koşulları gıda hijyenine uygun olmayan bir off-licence işletmesi ve çevre sağlığı ile ilgili hijyen kurallara aykırı çalıştığı tespit edilen bir süpermarket olmak üzere; 7 işletmeye toplamda 12.052 TL para cezası kesildi.

 

 

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

denetlmem.jpeg

Cezai yaptırımlar

 

Rutin olarak tüm gıda işletmelerine yapılan kontroller kapsamında üç tane süpermarkette; insan tüketimine uygun olmayan, son kullanım tarihi geçmiş ve yasal mevzuat gereklerini sağlamadığı tespit edilen muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulmuştur. Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında toplam 60 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 10 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, bir işyerine de Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için toplam 7.000 TL para cezası; altı farklı işletmeye de gıda hijyeni ve yasal yükümlülükleri ile ilgili eksiklerinden dolayı toplamda 5.052 TL para cezası kesildi. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

 

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü: Covid denetimlerine devam edilecek

“Pandeminin başından beridir Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Market Hırsızlığı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:13
  • Girne’de Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor18 Şubat 2022 Cuma 15:32
  • Girne'de Spor Salonunu Soydu18 Şubat 2022 Cuma 15:10
  • 350 Bin Dolarlık Kripto Parayı Hesaptan Çaldı18 Şubat 2022 Cuma 15:07
  • Girne'de Feci Kaza17 Şubat 2022 Perşembe 20:01
  • Falyalı Cinayeti... Zanlılar mahkemeye çıkarıldı...17 Şubat 2022 Perşembe 10:27
  • Genç Kadın Girne'de İntihar Etti16 Şubat 2022 Çarşamba 17:12
  • Yarıyıl Şenliği Çocuk Partisiyle Sona Erdi15 Şubat 2022 Salı 15:26
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu'ndaki Gençler Sertifikalarını Aldı15 Şubat 2022 Salı 15:17
  • Başkasının Kimliğine Bürünmekten Tutuklandı14 Şubat 2022 Pazartesi 23:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti