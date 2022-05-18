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Girne'de denetimler devam ediyor

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Girne’de Faaliyet Gösteren Yeme İçme Yerleri İle Halk Sağlığını Doğrudan İlgilendiren İşletmelerin Hijyen Denetimleri Devam Ediyor
Girne'de denetimler devam ediyor

15 Nisan – 17 Mayıs 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 159 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde; tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı süreli uyarılar verilmiş, bazı işletmelere de yasal işlemler yapılmıştır.

Yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan ve/veya gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 6 tane işletme mühürlenmiş, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikler tespit edilen iki restaurant ile genel hijyen ile ilgili eksiklikleri bulunan bir tatlı imalathanesi ve bir restaurant işletmesine toplamda 3,552 TL para cezası kesilmiştir.

 

Yasal Mevzuat ve Dünya standardında denetimler

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Akdeniz Öğrenci Yurtları ’nın mutfağı, Salty Fish&Chips Restaurant, Batuhan Yaman Barber Shop, Cleopatra Ink Tattooo Dövme Salonu ile üretim koşullarında hijyen sorunlar saptanan ‘Tombik Yaprak Döner Restaurant’ isimli işletmeler kapatılarak mühürlenmiştir.

 

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına aralıksız şekilde ve bağımsız bir vizyon, yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 40 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 10  tane işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir. Bir süpermarketten ve bir restaurant mutfağından, insan tüketimine uygun bulunmayan muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulmuştur.

 

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü

“Girne Belediyesi hiizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz dönemine geçtiğimiz bugünlerde hareketlenen turizmin getireceği ekonomik katkıların da korunması ve istikrarlı gelişim için gıda ile ilgili hizmet veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır.  Bu noktadaki duyarlılığa işletmecilerimizin katkı koyacağına inancımla; turizm ve yaz sezonunun tüm ülkemiz geneline hayırlı olmasını temenni ederim.”

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