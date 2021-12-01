Girne’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Polisin açıklaması şöyle:
30.11.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında, Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında, Kukusami LUBAKI (E-28) fotoğraf çektikleri sırada ayağının kayması sonucu denize düşmüştür.
Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) de ayağı kayması sonucu denize düşmüştür. Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır.
Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Kukusami LUBAKI ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.