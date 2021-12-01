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Girne’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

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Girne’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Girne’de denize düşen arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Polisin açıklaması şöyle:

30.11.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında,  Girne Antik Limanın Kale arkası kısmında,   Kukusami LUBAKI (E-28) fotoğraf çektikleri sırada ayağının kayması sonucu denize düşmüştür.

Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) de ayağı kayması sonucu denize düşmüştür.  Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. 

Mohomed Lamine DIAKITE (E-20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.  Kukusami LUBAKI ise yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.  Soruşturma devam etmektedir

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