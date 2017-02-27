 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.137
  • Altın 145,245
  • Dolar 3,5941
  • Euro 3,8091
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Girne'de denize pis su akıyor!

» »
Girne'de denize pis su akıyor!
Girne Bölgesinde, Eziç Restoran yakınlarında denize boruyla pis su akıtılması tepkiye neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Girne’de Girne Belediyesine ait boru ile denize pis su akıtılmasına ve denizin bir anlamda foseptik çukuruna dönüşmesine neden olunmasına, bölge halkı sert tepki göstertti.

Denize boru ile pis su akıtılmasını, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de doğruladı. Güngördü olayı doğrularken, bunun son zamanlarda yağan aşırı yağmurların getirdiği toprağın çamura dönüşerek sistemi tıkamasına bağladı.

“3-4 GÜNDÜR EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör yaptığı açıklamada, “denize pis suyun boru ile aktığı iddiaları doğrudur. Ancak pis su, belediye tarafından bilhassa bilerek akıtılmış değildir. Bu durum bilgimize getirildi. Bunu önlemek için 3-4 gündür ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

“İSTEMEYEREK DE OLSA DENİZ KİRLENMİŞ OLDU”

Nidai Güngördü açıklamasına devamla, “bir hata var mı? Elbette vardır. Bu yapılan sistemin meydana getirdiği bir hatadır. Son günlerde yağan ve sele dönüşen yağmur suları, toprağı da beraberinde getirerek çamura dönüşmesine neden oldu. Çamur da sistemi tıkayınca, taşan su denize aktı ve istemeyerek de olsa deniz kirlenmiş oldu” ifadesinde bulundu.

“DENİZİN KİRLENMESİNİ HİÇ ARZU ETMİYORDUK

“Ekiplerimiz 3-4 gündür bu tıkanıklığı gidermek ve sistemin tekrar düzgün çalışmasın sağlamak için çalışıyor. Bugün yine ekipleriz deniz kenarındaki Eziç Restoranın yanında sistem üzerinde çalışıyor. Meydana gelen hatayı gidermek için yoğun bir şekilde uğraş veriyoruz” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “denizin kirlenmesini inanın hiç arzu etmiyorduk. Ancak sistemde meydana gelen hata bu olayın meydana gelmesine neden oldu. Bu hataların tekrar yaşanmaması için bizde kendimize düşen hatayı gördük. Tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 39 yaşındaki Erdem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti...23 Şubat 2017 Perşembe 11:05
  • Denizi parsellemeye devam!23 Şubat 2017 Perşembe 10:17
  • Ozanköy'de iş kazası, 4 metre yüksekten düştü22 Şubat 2017 Çarşamba 17:40
  • Tartıştığı karısını bıçakladı22 Şubat 2017 Çarşamba 09:24
  • Elektrik kesintisi21 Şubat 2017 Salı 09:09
  • Girne Belediyesi’nin gıda denetimleri 2017 yılında artarak sürüyor18 Şubat 2017 Cumartesi 12:27
  • Ölümlü trafik kazası. 1 Kişi hayatını kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 10:18
  • Ev kül oldu...17 Şubat 2017 Cuma 12:42
  • Girne Belediyesi Yarıyıl Şenliği sona erdi16 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Girne'de kokain kovalamacası15 Şubat 2017 Çarşamba 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti