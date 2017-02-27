Girne'de denize pis su akıyor!

Girne Bölgesinde, Eziç Restoran yakınlarında denize boruyla pis su akıtılması tepkiye neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Girne’de Girne Belediyesine ait boru ile denize pis su akıtılmasına ve denizin bir anlamda foseptik çukuruna dönüşmesine neden olunmasına, bölge halkı sert tepki göstertti.

Denize boru ile pis su akıtılmasını, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de doğruladı. Güngördü olayı doğrularken, bunun son zamanlarda yağan aşırı yağmurların getirdiği toprağın çamura dönüşerek sistemi tıkamasına bağladı.

“3-4 GÜNDÜR EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör yaptığı açıklamada, “denize pis suyun boru ile aktığı iddiaları doğrudur. Ancak pis su, belediye tarafından bilhassa bilerek akıtılmış değildir. Bu durum bilgimize getirildi. Bunu önlemek için 3-4 gündür ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

“İSTEMEYEREK DE OLSA DENİZ KİRLENMİŞ OLDU”

Nidai Güngördü açıklamasına devamla, “bir hata var mı? Elbette vardır. Bu yapılan sistemin meydana getirdiği bir hatadır. Son günlerde yağan ve sele dönüşen yağmur suları, toprağı da beraberinde getirerek çamura dönüşmesine neden oldu. Çamur da sistemi tıkayınca, taşan su denize aktı ve istemeyerek de olsa deniz kirlenmiş oldu” ifadesinde bulundu.

“DENİZİN KİRLENMESİNİ HİÇ ARZU ETMİYORDUK

“Ekiplerimiz 3-4 gündür bu tıkanıklığı gidermek ve sistemin tekrar düzgün çalışmasın sağlamak için çalışıyor. Bugün yine ekipleriz deniz kenarındaki Eziç Restoranın yanında sistem üzerinde çalışıyor. Meydana gelen hatayı gidermek için yoğun bir şekilde uğraş veriyoruz” diyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “denizin kirlenmesini inanın hiç arzu etmiyorduk. Ancak sistemde meydana gelen hata bu olayın meydana gelmesine neden oldu. Bu hataların tekrar yaşanmaması için bizde kendimize düşen hatayı gördük. Tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.