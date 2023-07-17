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Girne’de dev sanat etkinliği

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Kıbrıs, Almanya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 150 kişilik müzisyen kadrosu ile Winds of Rotary Konseri, 30 Temmuz’da Girne Amfitiyatro’da gerçekleşiyor.
Girne’de dev sanat etkinliği

Kıbrıs, Almanya ve dünyanın çeşitli bölgelerinden 150 kişilik müzisyen kadrosu ile Winds of Rotary Konseri, 30 Temmuz’da Girne Amfitiyatro’da gerçekleşiyor.

Girne’de dev sanat etkinliği

Girne, 150 kişilik dev kadrosu ile sahne alacak olan Winds of Rotary Konseri’ne hazırlanıyor. Kıbrıs ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin dahil olduğu Winds of Rotary, 30 Temmuz Pazar günü, Girne Amfi Tiyatro’da müzik severler ile buluşuyor. Turgay Hilmi’nin yapımcılığını üstlendiği konser; Bach, Beethoven, Andrew L. Webber ve Kamran Aziz bestelerinden oluşuyor. Girne Kenti ve Almanya’nın Georgensgmünd Eyaleti kültürel işbirliği kapsamında hayat bulacak olan proje; Girne Belediyesi, Rotary Club of Girne Cosmopolitan ve Roth Kaymakamlığı destekleri ile hayat buluyor. Winds of Rotary Konseri, SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına gerçekleşiyor.

ORKESTRA

Birbirinden eşsiz bestelerin seslendirileceği Winds of Rotary ekibinde; Turgay Hilmi, Elke Völker ve Jens Lohmüller şef olarak yer alıyor. Ayrıca Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nice Kabeya’nın solistliği üstleneceği konserde; Kıbrıs Sanat’ın yetenekli müzisyenleri, LGV Nürnberg Konser Korosu ve Vox Africa Korosu da yer alıyor.

BİLET ALMAK İSTEYENLER

Girne Belediyesi Sosyal İşler Amirliği’nden verilen bilgiye göre konser biletleri www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak veya Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Beylerbeyi Muhtarlığı, Ozanköy Muhtarlığı, Doğanköy Muhtarlığı, Zeytinlik Muhtarlığı, Karaoğlanoğlu Muhtarlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’nden temin edilebileceği belirtildi. Konser bilet fiyatları ise 300 TL olarak açıklandı.

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