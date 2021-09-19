  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Girne'de dikkatsizlik yine kaza getirdi!

» »
Girne'de dikkatsizlik yine kaza getirdi!
Girne'de dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:50 sıralarında Girne-Tatlısu  anayolunun 19-20 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Esentepe’de  sakin Şadiye GÜNEŞ (K-46-Ev Hanımı) yönetimindeki HT 236 plakalı Toyota Ist. marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solu kuzey kısmından dışarıya çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete ve selvi çit ağaçlarına aracın ön kısım ile çarptıktan sonra önü güney istikametine bakar şekilde durdu.

Kaza sonucu yaralanan HT 236 plakalı araç sürücüsü Şadiye GÜNEŞ Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılmış olup akabinde konu şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

screenshot_20210919-155041_inshot.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz'dan baş sağlığı mesajı19 Eylül 2021 Pazar 15:05
  • Sahte 50 doları alışverişini ödemek için kullandı19 Eylül 2021 Pazar 14:02
  • Üstel:" Aşı olmak toplumsal bir ödevdir" 19 Eylül 2021 Pazar 13:55
  • Tandoğan Yalkut yazdı... "2020.....21"19 Eylül 2021 Pazar 13:21
  • Tatar'ın New York ziyareti başladı19 Eylül 2021 Pazar 13:06
  • Başbakan Saner Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana şubesini ziyaret etti19 Eylül 2021 Pazar 12:54
  • Saner, Tatar ve Deniz ailesine başsağlığı diledi19 Eylül 2021 Pazar 12:53
  • Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor19 Eylül 2021 Pazar 12:36
  • YKP’nin 14. Kurultayı "Vilayetleştirmeye Hayır" sloganı ile gerçekleşti19 Eylül 2021 Pazar 12:29
  • Ayten Deniz Hayata Gözlerini Yumdu19 Eylül 2021 Pazar 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti