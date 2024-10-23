Girne'de Dolandırıcılık: 850.000 Sterlinlik Sahte Para Transferiyle 75.000 Sterlinlik Haksız Kazanç Sağlandı

01-02 Ekim 2024 tarihlerinde Girne’de yaşanan bir dolandırıcılık olayı, polisin dikkatini çekti. Olayda, G.S. (K-41), dolandırıcılık amacıyla bir şahsın banka hesabına yurt dışından 850.000 sterlin aktarıldığını iddia etti. Ancak bu paranın kullanılabilmesi için mağdurdan, banka hesabında 25.000 sterlinin görünmesi ve %10 oranında vergi ödenmesi gerektiği yönünde sahte beyanda bulundu.

Bu sahte beyanlar üzerine, mağdurdan sahtekarlıkla toplamda 25.000 sterlin ile 50.000 ABD doları nakit para alındığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı G.S. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin yürüttüğü soruşturma devam etmekte olup, olayla ilgili yeni gelişmeler bekleniyor.