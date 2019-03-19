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Girne’de düzenlenecek Dünya Gençlik Konseyi’ne tepki

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: Dünya Gençlik Konseyi toplantısının Girne’de düzenlenecek olmasına AKEL’in Gençlik Kolu EDON’dan sonra Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da tepki gösterdiği haber verildi.
Girne’de düzenlenecek Dünya Gençlik Konseyi’ne tepki

Haravgi ve Fileleftheros’a göre Dünya Gençlik Konseyi’nin (World Youth Summit) BM’den de katılımla 26-28 Nisan’da Girne’de düzenlenecek olmasına EDON’un 12 Şubat 2019’daki tepkisinin ardından dün de Rum Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, konuyu derhal BM’ye götürdüğü ancak BM’den, Dünya Gençlik Konseyi ile hiçbir alakaları olmadığı cevabını aldığını yazan gazete, organizatörlerin toplantıya BM’nin de katılacağını web sayfasından ilan etmeleri üzerine, organizatörler nezdinde girişimde bulunulduğunu kaydetti.

Habere göre BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık, Kıbrıs Haber Ajansı’nın sorusuna karşılık Dünya Gençlik Konseyi’nin BM ile hiçbir alakası olmadığını, meselenin BM hukukçuları tarafından ele alınmakta olduğunu söyledi.

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