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Girne’de Ecevit Caddesi’nde kanalizasyon çalışması

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Girne’de Ecevit Caddesi’nde kanalizasyon çalışması
Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nin hafta başından itibaren yaklaşık bir hafta süreyle trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Girne Belediyesi tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Ecevit Caddesi’nde İstanbul Sokak kavşağı ile Hirondel Çemberi arasında kazı çalışması yapılacağı belirtildi. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada,  9 Aralık 2016 Pazartesi başlayacak çalışmalar nedeniyle yolun yaklaşık bir hafta süreyle trafiğe kapatılacağı ifade edilerek, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Çalışmalar süresince kapatılacak güzergahtaki konut ve işyerlerine ulaşmak isteyenlerin Mücahitler Caddesi’ni kullanabilecekleri belirtildi.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, iki yıl içerisinde Girne’de 8 bin metre kanalizasyon boru hattı döşendiğine işaret ederek, kent genelinde altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Güngördü, trafikte seyir halinde olan sürücülere bir kez daha uyarıda bulunarak, çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretlerine uyulması gerektiğini hatırlatarak, bölge halkına da çalışmalar süresince gösterecekleri anlayış nedeniyle teşekkür etti. 

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