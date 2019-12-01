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Girne'de elektrik arızası!

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Girne'de elektrik arızası!
Girne'de elektrik arızası!

KIB-TEK açıklama yaptı...

1 Aralık 2019 Pazar günü (bugün) Orta Gerilim Elektrik Şebekemizde Eski Liman Bölgesine Elektrik Enerjisi sağlayan Trafomuzun saat 17:00 sularında yanması sebebiyle bölge enerjisiz kalmıştır. İlgili trafo eski Cafe 34'ün hemen arkasında Eski Girne olarak bilinen dar sokakların olduğu bölgede olması sebebiyle, iş araçlarımızın bölgeye intikali zaman almıştır. Trafo değiştirme işlemi başlamış, Eski Trafonun sökülerek Yeni Trafonun montajı ve bölgenin yeniden enerjilenmesi takriben 2 saat kadar sürecektir. Yaşanan mağduriyetten ötürü bölge halkı ve esnafımızdan özür dileriz.

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