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Girne'de elektrik kesintisi!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Girne'de elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek. 

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