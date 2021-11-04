  • BIST 1.568,760
  • Altın 557,77
  • Dolar 9,7433
  • Euro 11,2757
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Girne'de elektrik kesintisi

» »
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.
Girne'de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması  nedeniyle yarın, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.


Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-16:00 saatleri arasında olacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta'da CTP Emre Efendi'yi tanıttı19 Ekim 2021 Salı 14:21
  • MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı, Girne’de yapılacak19 Ekim 2021 Salı 11:12
  • MEWA Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayı, Girne’de yapılacak19 Ekim 2021 Salı 11:02
  • Girne Belediyesi Sanat Galerisi Kitap Tanıtımına Ev Sahipliği Yapıyor 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:53
  • 38. Ulusal Nefroloji Kongresi ile 31.Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi Girne’de yapılıyor15 Ekim 2021 Cuma 19:09
  • Güngördü, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Akcan ile Görüştü15 Ekim 2021 Cuma 16:26
  • UCLG-MEWA “Erişilebilir Turizm Çalıştayı” 21-22 Ekim’de Girne Belediyesi Ev Sahipliğinde Yapılacak15 Ekim 2021 Cuma 16:23
  • Alsancak'ta uyuşturucu15 Ekim 2021 Cuma 13:33
  • KAMUSEN: Girne Mahkemesinde 2 pozitif vaka14 Ekim 2021 Perşembe 15:24
  • Girne'de Parkta Ölümün Nedeni BONZAİ, tutuklama var!13 Ekim 2021 Çarşamba 19:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti