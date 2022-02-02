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Girne'de Elektrik Kesintisi

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Girne'de Elektrik Kesintisi
Girne'de Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek, Beşparmak köy yolu, Akgünler Benzin İstasyonu ve Deniz Sokak’a yarın 5 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım onarım  çalışması nedeniyle yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Beşparmak köy yolu, Akgünler Benzin İstasyonu ve Deniz Sokak’a elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

 

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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