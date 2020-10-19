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Girne'de elektrik kesintisi yapılacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Girne'de elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesintiden Ship Hotel ve civarı, Yılan Adası ve yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi ve Karaoğlanoğlu Lemar çevresi, Karaoğlanoğlu sanayi, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı etkilenecek.

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