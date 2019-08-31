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Girne'de emanetçi tarafından hırsızlık

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Girne'de emanetçi tarafından hırsızlık
Girne'de emanetçi tarafından hırsızlık

Girne’de sakin T.T. (K-47), 29 Ağustos tarihinde, bir şahsın kendisine emanet ettiği 179,500 ABD Doları’nı geri vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Polis, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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