Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu

Girne’de 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:30 civarında eski Zues Otel binasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İskenderun Caddesi’nde bulunan ve faal durumda olmayan otel binasında, 37 yaşındaki F.J. isimli şahsın kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Olay yerine hızla intikal eden Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucu otel binasında ciddi hasar meydana geldi. Bina içerisinde bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, alüminyum ve tahta parçaları ile birlikte toplam 8 adet palmiye ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına sebebiyet veren F.J. tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer, ihmalkarlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.