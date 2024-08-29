  • BIST 9871.61
  • Altın 2753.638
  • Dolar 34.09
  • Euro 37.8473
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu

» »
Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu
Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu

Girne’de 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 14:30 civarında eski Zues Otel binasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. İskenderun Caddesi’nde bulunan ve faal durumda olmayan otel binasında, 37 yaşındaki F.J. isimli şahsın kaynak makinesiyle çalışma yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların çevredeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Olay yerine hızla intikal eden Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucu otel binasında ciddi hasar meydana geldi. Bina içerisinde bulunan çeşitli beyaz eşyalar, mobilyalar, alüminyum ve tahta parçaları ile birlikte toplam 8 adet palmiye ağacı yanarak zarar gördü.

Yangına sebebiyet veren F.J. tutuklanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer, ihmalkarlığın ciddi sonuçlara yol açabileceğini ve benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği29 Ağustos 2024 Perşembe 15:48
  • Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk, sorumlular yargı önüne çıkartılmalı29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
  • 1 haftada 70 kaza!29 Ağustos 2024 Perşembe 12:08
  • Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda Trafik Kazası: Sürücü Tutuklandı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:04
  • Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi29 Ağustos 2024 Perşembe 11:52
  • Ataoğlu’ndan Türkiye’ye çağrı: Tatile Yunan’a değil, Kıbrıs adasına gelin29 Ağustos 2024 Perşembe 11:45
  • Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti29 Ağustos 2024 Perşembe 09:43
  • Salamis kazılarının başkanlığını yürütmüştü: Prof. Dr. Ahmet Özgünel, hayatını kaybetti28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:58
  • Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:35
  • Taçoy: Mutlaka fiber ağı kurmak zorundayız28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti