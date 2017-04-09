Girne’de eski trafo binası’nın sanat galerisine dönüştürülmesi için çalışmalar sürüyor

Girne Belediyesi’nin, eskiden elektrik trafo binası olarak kullanılan yıkılmaya yüz tutmuş binayı sanat galerisine dönüştürme çalışmalarının sürdüğü, binanın çatısının sağlamlaştırma işlerinin tamamlandığı belirtildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin Sanat Galerisi Projesi’ndeki çalışmaların, çatı sağlamlaştırma işlerinin tamamlanmasının ardından, duvarların orijinal halinin korunarak düzeltilmesi ve çelik asma katın yapımı ile devam edeceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mevcut eski yapıların korunarak kente kazandırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Güngördü, önceki hükümet döneminde atıl vaziyette bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş eski trafo binasının belediyeye verildiğini ifade ederek, eski binayı restorasyon işleri tamamlandıktan sonra sanat galerisi olarak hizmete koymayı, binanın sanatçılar ve sanatseverler için buluşma noktası haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi.