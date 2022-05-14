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Girne'de Ev Açma Ve Hırsızlık, 2 kişi tutuklandı

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Girne'de Ev Açma Ve Hırsızlık, 2 kişi tutuklandı
Girne'de Ev Açma Ve Hırsızlık, 2 kişi tutuklandı

08.05.2022-13.05.2022 tarihleri  arasında, Çatalköy’de, Su DENKTAŞ’a ait ikametgahın mutfak kapısı hasara uğratıldıktan sonra açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden duvarda monteli bulunan bir adet led televizyon çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.G.(E-22) ve A.E.(E-17) tutuklanmış olup, çalınan televizyon S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır.

,Soruşturma devam etmektedir.

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