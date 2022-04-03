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Girne'de Ev Soygunu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Girne'de Ev Soygunu

    02.04.2022 tarihinde, Girne’de, S.A.E.(E-25)’nın, birlikte ikamet ettiği üç arkadaşına ait toplam 9,900 TL ve 100 Amerikan Doları nakit paralar ile 1 adet telefon şarj cihazını, 1 adet kablosuz telefon kulaklığı, 2 adet dizüstü bilgisayarı, bir adet kablosuz hoparlörü, iki adet cep telefonunu ve 2 adet kol saatini çaldığı tespit edilmiştir. 


    Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, çalınan eşyalar tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 
 

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