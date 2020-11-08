Girne'de ev yangını

07.11.2020 tarihinde saat 07.40 sıralarında Girne’de Kemal Kayacan Sokak üzerinde bulunan Silver Waves Apart Hotel’in bodrum katında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu bodrum katında muhafaza edilen muhtelif koltuk takımları, sandalyeler, masalar, bisiklet, gaz sobası, dolaplar, muhtelif elektrik aksamları tamamen, pencere kasaları, kapı kasaları, şezlong minderleri, televizyonlar, mikrodalgalar ve camlar kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
Görsel: ARŞİV
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