Girne'de Ev Yangını

03.09.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de, Cengizhanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin yatak odası içerisinde, ev sakini olan 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk çakmak ile oyun oynadıkları sırada, yatak nevresiminin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 1 adet çift kişilik yatak, şilte ve nevresim takımı yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise yatak odasının duvarları islenmiştir. Yangın sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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