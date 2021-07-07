Girne’de Farinelli Bar’da havaya ateş açıldı!

Girne’de Akacan Elegance binasında yer alan Farinelli Bar’da bir kişi tarafından havaya ateş açılması olayıyla ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı.

Polisten yapılan açıklamada “Girne’de faaliyet gösteren Farinelli isimli bar içerisinde bu akşam saat 22.00 sıralarında müşteri olarak bulunan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile işletme içerisinde ilk tespitlere göre beş el havaya ateş açtı.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, konu şahıs olay yerinden ayrıldı. Bahse konu şahıs araştırılırken soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verildi.