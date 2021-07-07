  • BIST 1.390,580
  • Altın 503,78
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Girne’de Farinelli Bar’da havaya ateş açıldı!

» »
Girne’de Farinelli Bar’da havaya ateş açıldı!
Girne’de Farinelli Bar’da havaya ateş açıldı!

Girne’de Akacan Elegance binasında yer alan Farinelli Bar’da bir kişi tarafından havaya ateş açılması olayıyla ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı.

Polisten yapılan açıklamada “Girne’de faaliyet gösteren Farinelli isimli bar içerisinde bu akşam saat 22.00 sıralarında müşteri olarak bulunan bir erkek şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile işletme içerisinde ilk tespitlere göre beş el havaya ateş açtı. 

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, konu şahıs olay yerinden ayrıldı.  Bahse konu şahıs araştırılırken soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Çevre Etkinliği Düzenledi06 Temmuz 2021 Salı 16:18
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:35
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu "Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?" Sloganıyla Temizlik Etkinliği Düzenliyor02 Temmuz 2021 Cuma 14:54
  • Cumhurbaşkanı Tatar Girne Turizm Meslek Lisesi Mezuniyet Töreni’ne Katıldı02 Temmuz 2021 Cuma 14:11
  • Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri, Survivor Yarışmasıyla Başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 17:46
  • “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” Girne’de törenle kutlandı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:44
  • İş Yerinde Evrak Sahteleyip 11 Bin Dolar Temin Eden Şahıs Tutuklandı30 Haziran 2021 Çarşamba 15:43
  • Girne Belediyesi Gençlik Platformu Kamuoyuna Tanıtıldı30 Haziran 2021 Çarşamba 14:31
  • Girne Belediye Başkanı Güngördü, İstanbul'da Temaslarına Devam Ediyor29 Haziran 2021 Salı 17:18
  • Girne Belediyesi Çocuklar İçin Plaj Oyunları Düzenliyor28 Haziran 2021 Pazartesi 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti