Girne'de feci kaza...İki araç yüz yüze çarpıştı

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı.
Bugün saat 15.00 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde FK 590 plakalı aracı ile ters şeride giren ve Alsancak istikametine doğru gitmeye çalışan 87 yaşındaki kadın sürücü Aysel Birol, o esnada karşı yönden gelen Bülent Uçar yönetimindeki HE 658 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan Aysel Birol Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılırken, Bülent Uçar ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis soruşturması sürüyor.
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