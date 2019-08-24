  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi

» »
Girne Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla kent sınırları içerisinde bulunan gıda işletmelerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Girne’de fırına 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Çıralı Bakery isimli fırın işletmesinde yapılan rutin kontrollerde, gıda hijyenine uygun olmayan koşullarda, aşırı rutubetli ve havasız bir ortamda muhafaza edilen; 1685.60 kg ekmek mayası, 950 kg tuz, 1450 kg şeker, 340 kg katkı maddesi/enzim, 384 kg yağ, 32 kg tahın, 75 kg çavdar unu, 24 adet yumurta, 50 kg susam ürününe imha edilmek üzere el konuldu. 

Genel hijyen kurallarına aykırı koşullarda yürütülen gıda faaliyetleri durdurularak mühürlendi. İşletmede tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle toplam 2 bin 128 Türk Lirası para cezası kesildi. 

SOYEL: GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİDİR

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıdaların güvenliğinin insan yaşamının kalitesi ve sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, sağlık denetimlerinin bağımsız bir irade ve sadece tüketici sağlığı kriter alınarak yapılmakta olduğunu söyledi.

Soyel, Gıda Güvenliği kavramının global, bilimsel bir değer olduğunu, her ülkede ya da işletmede bu olguların değişmeksizin eksiksiz uygulanması gerçeğine vurgu yaptı. Soyel, hijyen sağlamada tespit edilen ihmallerin mazeretinin insan sağlığını korumaktan daha önemli olamayacağını, bu nedenle de işletme sahiplerinin her türlü sorumluluğu üstlenerek, yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti. 

GÜNGÖRDÜ: “BELEDİYE DENETLEMEDEN SORUNLAR GİDERİLMELİ” 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, işletmelerin, belediye denetimi korkusu olmaksızın kendi sorumluluk bilinci ve insan yaşamına saygı çerçevesindeki hizmetlerinin özelde kentimizin genelde de ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıdığını, toplum güveninin temininin ise ekonomik bir katma değer yarattığının altını çizdi. 

Başkan Güngördü, “Denetimlere devam edeceğiz. Yasal mevzuat gerekliliklerinin tüm işletmeler tarafından temin edildiğinden emin olmak için kontroller sağlamak bizim görevimizdir. Halk sağlığının riske atıldığı durumlarda ise yasal işlemlerimiz devam edecektir” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurtuluş Caddesi’nde asfalt çalışması yapılacak19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:25
  • Girne’de Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri devam ediyor19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
  • Girne yolunda araç taka attı! 2 yaralı!17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:22
  • 4 yaşında çocuk havuzda boğuldu!17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:14
  • Girne'de sahte evrak olayında gelişme16 Ağustos 2019 Cuma 18:30
  • Girne Tapu Dairesi'nde grev var!14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:35
  • Girne'de bir apartmanın damında yaşayanlara müdahale edildi13 Ağustos 2019 Salı 13:58
  • Girne'de "Apartman çatısında kurban kestiler" iddiası12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49
  • Girne Belediyesi, Girne-Çatalköy ana yolunda, tahrip olan banketlerin tamiri için çalışma başlattı.11 Ağustos 2019 Pazar 10:48
  • Girne’de Kurban Bayram öncesinde sağlık denetimleri yoğunlaştırıldı10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti