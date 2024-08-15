Girne'de Gece Yarısı Olayı: Sarhoş Genç Uygunsuz Davranışlarıyla Rahatsızlık Verdi

15 Ağustos 2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden B.S. (25), çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi. 436 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen B.S., makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreyi huzursuz etti. Ellerini ve kollarını sağa sola savurarak uygunsuz davranışlar sergileyen B.S., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, vatandaşlar gece yarısı yaşanan bu rahatsız edici olaydan dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi