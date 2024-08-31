Girne’de Gece Yarısı Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Olay, saat 01:10 sıralarında Şair Nedim Sokak üzerinde meydana geldi. Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kontrol amacıyla durdurdukları bir araçta şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiyi fark etti. Araçta yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen bir adet öğütücü ele geçirildi.

Araç sürücüsü I.M.O.A. (29) ve yolcu S.B.O. (26) polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, bulunan uyuşturucu kalıntılarını emare olarak alarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın devam ettiği ve konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.