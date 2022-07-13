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Girne’de gençlere eğitim, kültür ve mesleki destekiçin yeni ‘Girne Gençlik Derneği’ kuruldu

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Girne’de gençleri eğitim, sosyal, kültürel ve mesleki yaşamda desteklemek, ülke gençliğinin kendini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir dernek kuruldu.
Girne’de gençlere eğitim, kültür ve mesleki destekiçin yeni ‘Girne Gençlik Derneği’ kuruldu

Girne’de gençleri eğitim, sosyal, kültürel ve mesleki yaşamda desteklemek, ülke gençliğinin kendini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir dernek kuruldu.

27 Haziran’da kurulan Girne Gençlik Derneği, yurtdışında eğitim görerek Kuzey Kıbrıs’a dönen gençlerden oluşuyor.

Yeni kurulan derneğin hedefleri ve faaliyetlerine ilişkin Dernek Başkanı Su Orhon ve Başkan Yardımcısı Ledün Caymaz BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Girne Gençlik Derneği Başkanı Su Orhon, hiçbir politik motivasyon gütmeden, öncelikle Girne gençleri sonra da halk için imkanlar yaratmayı amaçladıklarını ifade ederek, Yaşam Kalitesi, Eğitim, Sosyal İlişkiler, Kültür ve Sanat, Teknoloji ve Bilişim ile Projeler isimleri altında altı komiteyleişbirliği içinde çalışacaklarını anlattı.

Gençlere yol gösterecek ve danışmanlık yapacak oluşumlara gerek olduğuna da vurgu yapan Orhon, ülke genelinde faaliyet gösteren benzer derneklerle işbirliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

Orhon, ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle, gençlerin eğitim olanaklarının çok zorlaştığını da söyleyerek, bu kapsamda yapılacak çalışmalara değindi.
Girne Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Ledün Caymaz da, derneğe 18-30 yaş arası gençlerin katılabileceğini belirtti.

Gine’de gençlere mentörlük ve destek verecek kanallar konusunda ciddi bir açık olduğunu fark ederek, bu derneği kurduklarını dile getiren Caymaz, hedeflerini anlattı.

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