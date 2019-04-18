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Girne’de gida işletmeleri gece baskinlariyla da denetleniyor

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Turizm mevsiminin hareketlenmeye başladığı bahar günlerinde Girne Belediyesi, yiyecek-içecek ve eğlence merkezlerini mercek altına aldı.
Girne’de gida işletmeleri gece baskinlariyla da denetleniyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Kent genelinde tüketilen gıdaların güvenliği bizim için her dönem önemli bir gündem maddesidir” diye ifade ederek, turist veya yerli vatandaşımız olsun, tüm kent sakinlerinin sağlığının korunmasının gözetilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

 

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Ekipleri, geçtiğimiz hafta baskın niteliğinde yaptığı denetimde, gıda işletmelerinin mutfaklarında yapılan hijyen kontrollerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili yasal işlemler ve takip başlattı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gece denetimi sırasında “Bahar Mavi Köşe Cafe” isimli işyerinde çalışanların karnesiz olması ve yetersiz hijyen koşulları tespit edilmesi nedeniyle işyeri kapatılarak mühürlendi.
Aynı gece, denetlenen diğer işletmelere ise uyarı niteliğinde ihbar verildiği belirtildi.

 

BİR AYDA 136 FARKLI İŞLETME ZİYARET EDİLDİ

 

Yapılan açıklamada, son bir aylık süreçte  (14 Mart -16 Nisan 2019) yapılan gıda denetimlerinde; 136 farklı işletmenin ziyaret edildiği,  toplam 272 denetim gerçekleştirildiği kaydedildi. Yasal olarak gıda güvenliği koşullarında uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda   2 bin 952 TL para cezası uygulandığı, gıda işletmelerinde satışa sunulan veya mutfakta kullanımda olan; ancak gıda güvenliği riski taşıdığı tespit edilen 98 çeşit gıda ürününe de el konulduğu kaydedildi.

Bir aylık süre içerisinde yapılan kontrollerde; hijyen koşulları yetersiz ve gıda güvenliği koşullarına aykırı çalışan Apiko Döner, Halil Usta Restaurant ve Çıralı Bakery isimli 3 işletmenin de mühürlendiğine dikkat çekildi.

Kapatma işlemi ile faaliyetleri durdurulan bahse konu işletmelerin, eksiklerini giderdikten ve hijyen koşulları tam anlamıyla teyit ettikten sonra yeniden Belediye tarafından faaliyetlerine  izin verildiği iletildi.  Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, gıda güvenliği konularının, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerin sorumluluğunda ve önemli bir uzmanlık gerektiren konu olduğuna dikkat çekti. Bu teknik bilginin tüm gıda işletmelerince uygulanması ve toplum sağlığının korunması adına ekip olarak yaptıkları resmi kontroller yanında teknik bilgi desteğinin de görevleri arasında olduğunu belirtti.

 

GÜNGÖRDÜ: GIDA GÜVENLİĞİ; İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TEMEL BİR ZORUNLULUKTUR

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili şöyle dedi:

“Girne kentinin son yıllarda hızla gelişen yapısının içerisinde; yeme içme ve eğlence merkezlerinin de geliştiğini görmek bizleri mutlu etmektedir. Gıda güvenliği; insan sağlığı açısından temel bir zorunluluktur ve tüm bu güzel işletmelerimizin hijyen konularında da hassasiyetle hizmet vermeleri kentin yönetimini sağlayan Belediyemiz açısından oldukça önemlidir. Gıda denetimlerimiz tamamen bağımsız bir irade ile tamamen insan sağlığı odaklı gerçekleştirilmekte bilimsel ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu vesile ile tüm esnafımızla birlikte konuyla ilgili işbirliğimizi önemsediğimizi hatırlatır; standart dışı hizmet veren ve sağlık riski yaratan işletmelerin yasal işleme tabi tutulacağını vurgulamak isterim. Güzel bir Girne iyi bir turizm sezonu için hep birlikte çalışmalıyız”.

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