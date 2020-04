Girne'de görev yapan Doktor Özcan:Covid-19 hep aramızda olacak lakin aşısı bulunana dek!

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Doktor Özcan Hüdaverdi, Koronavirüs karşı Mayıs ayında kademeli olarak ve korunarak yaşamın idame ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Doktor Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“Covid-19

Bereketli kış aylarından sonra yaşadığımız en güzel bahar ayı Nisan…

Arı kuşlarının çığlıkları ile başakların bile boyun eğmiş tabiat anada yaşanan aşka huzura ve çiçek kokularından mahrum bırakan Covid-19!

Covid-19’a karşı tüm dünya şu an mücadele ediyor. Basit bir virüs tüm dünyadaki liderleri dize getirdi ve bu basit virüse karşı tüm güçlerini kullanıp şu an mücadele ediyor! Yeni tip koronavirusün ne olduğunu maalesef henüz dünya daha keşfetmedi ve küçücük bir adada binlerce kilometreyi aşıp bu virüs bize geldi ve hemen hemen her bölgede vakalar saptandı!

Yaşadığımız bu süreci sizlere kaleme alıp tek tek yazmak isterdim ama bir gün Koronavirüsün olmadığı bir dünyada sizlere tek tek yazacağım.

Ebedi olarak bende kendimi cam kavanoza koyup yaşayamayacağımı biliyorum ve asla dayanamam.

Covid-19’a karşı toplumumuz çok güzel bilinçlendi ve izole oldu.

Eşim, ailem, dostum, arkadaşım, ağabeylerim, tüm sevenlerime size mesajım…

Covid-19’a karşı aşı bulunmadığı süre içinde lütfen 65 yaş üstü ve veya tüm kronik hastalığı olan kişiler kendilerini çok sıkı korusun. Covid-19 hep aramızda olacak lakin aşısı bulunana dek!

Covid-19’a açık verdiğimiz en ufak anda bizi can noktasından vurabilir ve sevenlerimizden ayırabilir! Buna müsaade etmeyelim. Mayıs ayında kademeli olarak ve kendimizi koruyarak ( maske , eldiven, el dezenfektanı) hayatımızı idame etmek zorundayız. (Dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak ta ki aşı bulunana dek!)

Bu nedenle hayat tarzımızı ve yaşam tarzımızı alışık olmadığımız yeni alışkanlıklarla (maske, eldiven vs) yaşamak zorundayız…

En yakın zamanda sizlerle kavuşmak dileğiyle… Sizleri çok ama çok seviyorum

Dr. Özcan Hüdaverdi”