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Girne’de Grafiti ve Resim Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

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Girne Belediyesi ve Girne İyilik Derneği iş birliğinde, “Duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla gerçekleştirilen grafiti ve resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi.
Girne’de Grafiti ve Resim Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Girne Belediyesi ve Girne İyilik Derneği iş birliğinde, “Duvarları Sevgiye Dönüştür” sloganıyla gerçekleştirilen grafiti ve resim yarışmasını kazananlara ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, grafiti ve resim yarışmasını kazananlara ödülleri, dün Girne Belediyesi Hizmet binasında yapılan törenle verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne İyilik Derneği Başkanı Oya Kutsal ve üyeleri ile sponsor firma yetkililerinin katıldığı törende, yarışmaya katılan grupların projeleri, jüri üyeleri karikatürist Musa Kayra, heykel-resim sanatçısı Şenol Özdevrim, seramik sanatçısı Bedia Kale ve şair Fatoş Avcısoyu Ruso tarafından değerlendirildi.

Jürinin değerlendirme sonucuna göre, “Uzayda Kaplumbağalar” projesi ile birincilik kazanan Grup Adesa ekibine 3000TL’lik para ödülü Extend Broadband temsilcisi tarafından takdim edildi. “Fall or Fly Group” projesi ile ikinci olan Underdog ekibine 2000 TL’lik para ödülü İlge Turizm temsilcisi ve “Desen ve Kadın projesi” ile üçüncü gelen JB ekibine ise 1000TL’lik para ödülü İyilik Gönüllüleri Derneği tarafından sunuldu.

Girne Belediye Başkanı Güngördü törende yaptığı konuşmada, grafiti yarışmasının Girne’de “kalıcı ve güzel bir iz bıraktığını” ve “şehre ayrı bir renk katacağını” ifade ederek, yarışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Girne İyilik Derneği Başkanı Kutsal da, sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği destekten dolayı Güngördü’ye teşekkür etti.

“Fall or Fly Group” ve “Desen ve Kadın” grafitileri 20 Temmuz Stadyumu’nun doğu ve batı cephelerinde, “Uzayda Kaplumbağalar” grafitisi ise Şair Nedim Sokak’ta Türk Mahallesinde yer alıyor.

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