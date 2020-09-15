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Girne'de güzellik salonunda Covid-19 pozitif vakası

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Girne'de güzellik salonunda Covid-19 pozitif vakası
Girne'de güzellik salonunda Covid-19 pozitif vakası

Girne'de güzellik salonunda  Covid-19 poztif vakası

Güzellik salonu açıklama yaptı;

 

“Değerli Halkımız ve sevgili müşterilerimiz,

İlk testi pozitif çıkan personelimizin Sağlık Bakanlığının isteği üzerine dün yaptıkları 2. aşama PCR test sonucu bugün negatif olarak netleşmiştir.

Tüm personelimize yaptırmış̧ olduğumuz PCR test sonuçları belgeleri ile birlikte Sağlık karnelerini ekte görebilirsiniz.

Bizler yine de hem işimize ve hem de hepimizin sağlığı adına bu konuda gösterdiğimiz önem ve ciddiyetten hiç̧ taviz vermemek adına salonumuzu bir hafta süre ile yine de kapalı tutarak, gerekli dezenfekte ilaçlamalarını her ihtimali düşünerek yapacağız.

Solonumuzu açmadan önce çalışanlarımıza yapacağımız PCR testi sonuçlarını da yine sizlerle bu kanaldan tekrardan bildireceğiz.

Kurum olarak yine bu yönde aldığımız en önemli kararımız da Pandemi tümü ile ülkemizde bitinceye ve vakaların eskiden olduğu gibi 14 gün boyunca 0 pozitif seyrine dönünceye kada düzenli olarak her hafta yapacağımız PCR testlerimizi yine tüm çalışan ekibimize yaptırmak sureti ile sizlerle paylaşacağımıza emin olabilirsiniz.

Bu geçecek olan 1 haftalık süreçte personelimizi ayrı ayır izole ederken sonrasında tekrardan test yaptırıp işimize kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz.

Bizimle iletişime geçen arayan, ilgilenen, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederken endişelerinde haklı olan herkesten de ayrıca böylesi bir durumdan dolayı rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.

Dünyayı etkisi altına alan bu salgın olayının herkesin başına gelebileceği bir durum olduğunu üzülerek belirtirken,

Temennimiz tüm insanlığın ve halkımızın mümkün olan en kısa sürede sağlıklı, huzurlu ve düzenli yaşam ortamlarına tekrar kavuşmalarıdır.

Sevgi ve saygılarımızla
Velena Güzelik Salonu”

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