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Girne’de “Hadise” çıkacak

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Ünlü sanatçı Hadise, 9 Temmuz’da Girne Amfi Tiyatro’da konser verecek
Girne’de “Hadise” çıkacak

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, 9 Temmuzda düzenlenecek Hadise konseriyle devam edecek. Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’da başlayacak konserin biletleri, Girne Belediyesi Halkla İlişliler Birimi, Deniz Plazalar ve etkinlik günü amfi tiyatro gişesinden temin edilebilir.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 9. Girne Kültür Sanat Günleri’nin Türkiye’de kapalı gişe oynayan “Bir valize ne sığar ki” isimli tiyatro oyunuyla başladığını söyledi. Nidai Güngördü, Girne Kültür Sanat Günleri’nin ikinci etkinliğinde Türkiye’nin ünlü bir sanatçısını daha Girne’de ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 23 Temmuz’da Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri yapılacağını kaydetti.

Etkinlik Programı

09 Temmuz Hadise konseri
23 Temmuz Candan Erçetin ve Kardeş Türküler konseri
06 Ağustos Hayko Cepkin konseri
Eylül 2019 Yerli sanatçı ve müzik grupları konseri
06 Eylül Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sıla 4/ Klasik Müzik konseri
10 Eylül Fazıl Say konseri

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