Girne'de 'Hadise' çıktı
Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise’nin verdiği konserle devam etti. Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Hadise, konseri izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiyle birlikte şarkılarını söyleyerek, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hadise konserde, “Sıfır Tolerans”, “Stir me up” ve “Yaz günü” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise, Girne Amfi Tiyatro’da sahne aldı
10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
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