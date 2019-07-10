Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Hadise’nin verdiği konserle devam etti. Girne Amfi Tiyatro’da sahneye çıkan Hadise, konseri izlemeye gelen yaklaşık 3 bin kişiyle birlikte şarkılarını söyleyerek, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hadise konserde, “Sıfır Tolerans”, “Stir me up” ve “Yaz günü” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.