Girne’de hangi cadde trafiğe kapatılacak?

Çalışmalar nedeniyle bölgeye cumartesi gününe kadar su verilemeyecek.

Girne’de içme suyu hatlarıyla ilgili çalışma nedeniyle Bederettin Demirel Caddesi’nin bir bölümü yarın gece yaklaşık 8 saat trafiğe kapatılacak. Çalışmalar nedeniyle bölgeye cumartesi gününe kadar su verilemeyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kombos LTD önünde yapılacak çalışma yarın 20.00’de başlayacak ve cumartesi 04.00’e kadar devam edecek.

ECEVİT CADDESİNDE 3 GÜN BOYUNCA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI VAR

Girne’deki Ecevit Caddesi’nde yarından itibaren 3 gün asfaltlanma çalışması yapılacak.

Girne Belediyesi’nin yapacağı çalışma, Çevre Yolu ile Hirondel Çemberi arasında, Girne’ye geliş istikameti üzerinde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında olacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bu yolu kullanacak sürücüler trafik işaret ve işaretçilerinin yönlendireceği güzergahı kullanacak.