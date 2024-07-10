Girne'de hayatına son verdi!

03.07.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de sakin Gürol YARDIMCI (E-22) yaşamını sonlandırmak maksadıyla intihara teşebbüs etmiş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştı.
Adı edilen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09.07.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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