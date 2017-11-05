Girne’de Hayvan Barınağı Ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor

Girne Belediyesi’nin sokak hayvanları için hazırladığı, Çevre Yolu’nun güneyinde aşağı Karaman bölgesinde yer alan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Salı günü saat 14.30’da açılıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, barınak Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından belediyeye tahsis edilen 10 dönüm arazi içerisine inşa edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kısa bir süre önce tamamlanan barınağa ilk etapta 30 sokak köpeğinin yerleştirildiğini belirterek, barınağın hizmet vermeye başladığını söyledi. Güngördü, açılış duyurusunu “Satın alma, sahiplen” sloganıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, hayvan severleri sahiplenmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Güngördü, barınağın belediye denetiminde olacağını, uzman ve gönüllülerden de yardım alacaklarını dile getirdi.

MİSAFİRLER HAYVANLARLA BİRLİKTE ZAMAN GEÇİREBİLECEK

Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tamamlanan birinci etabında, hayvan aktivite alanları, misafirlerin hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği aktivite alanı, çocuk oyun parkı, idari bina, klinik ve ameliyathane, kafeterya, mutfak, 20 araçlık park yeri, bekçi odası, duş, tuvalet bulunuyor.

Merkez, aynı zamanda insanların hayvanlarla iç içe olabileceği, hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği, barınaktan hayvan sahiplenmek isteyenlerin kendilerini sınayabileceği, sokakta yaralanan veya hasta hayvanların tedavi edileceği bir yer olarak da tasarlandı.