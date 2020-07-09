Girne'de hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı

Hesabına 1000 TL yatırmak için bankada işlem yapan şahsın hesabına yanlışlıkla yatırılan 1000 ABD Doları’nı durumu fark etmesine rağmen nakit olarak çeken şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Girne - Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren bir bankaya 22 Haziran günü saat 13.30 sıralarında, müşteri olarak giden 25 yaşındaki M.A.E., hesabına yatırmak üzere bankada görevli memura 1000 TL nakit para verdiği ve banka görevlisi tarafından söz konusu şahsın hesabına yanlışlıkla 1000 TL yerine, 1000 Dolar (USD) yatırıldı.

Banka tarafından gün sonu yapılan kontrolde, söz konusu hesapta bulunan paranın, bahse konu şahıs tarafından Lefkoşa’da ATM cihazından paranın tamamının TL’ye çevrildikten sonra 6 bin TL’sini hesaptan çektiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.